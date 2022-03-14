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الكرملين: هناك تعليمات بعدم التسرع في اقتحام المدن الكبرى بما فيها كييف لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك
Lebanon 24
14-03-2022
|
08:03
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