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كنعان: ميزانية وزارة الصحة لا تكفي محروقات وأدوية واتخذنا قراراً بنقل اعتمادات لاعطاء الوزارة الامكانات لاسيما لادوية الامراض المزمنة والمستشفيات الحكومية التي يجب تعزيزها

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:04
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