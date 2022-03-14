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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله ٣٥ بندا من ضمنهم ١٧ بندا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:20
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