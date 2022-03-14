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بري: استحقاق الانتخابات ليس الاستحقاق الأول الذي يتحضر لبنان واللبنانيون لخوضه وإنجازه بعد اتفاق الطائف لكنه الاستحقاق الأول الذي ألمس فيه هذا الكمّ الهائل من الاهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:36
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