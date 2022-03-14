بري: للتخلص من القوانين الانتخابية التي تكرس المحاصصة الطائفية والمذهبية ويجب العمل على اقرار قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة

Lebanon 24