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نوفوستي عن سلطات دونيتسك: عثرنا على أسلحة فتاكة أمريكية الصنع في مواقع للقوات الأوكرانية بفولنوفاخا

Lebanon 24
14-03-2022 | 09:36
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