ميقاتي: كل ورقة في الصناديق الانتخابية قادرة على تحقيق التغيير المنشود وادعو الجميع الى المشاركة في الانتخابات ولاهلي في طرابلس اقول ما يجمعنا ليس المناصب بل التاريخ من القيم والمبادىء

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