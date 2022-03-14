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الرئيس ميقاتي: التغيير يبدأ في صناديق الإقتراع وليس فقط عبر الإعلام ومواقع التواصل وفي الساحات

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:46
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ميقاتي: كل ورقة في الصناديق الانتخابية قادرة على تحقيق التغيير المنشود وادعو الجميع الى المشاركة في الانتخابات ولاهلي في طرابلس اقول ما يجمعنا ليس المناصب بل التاريخ من القيم والمبادىء
lebanon 24
14/03/2022 18:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس ميقاتي الأستاذ فارس الجميل: الكويت تسعى إلى دعم لبنان والورقة الكويتية هي ورقة أفكار وليست ورقة رسمية لعرضها على مجلس الوزراء
lebanon 24
14/03/2022 18:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء ولقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ
lebanon 24
14/03/2022 18:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية متمنيا التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس واتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة
lebanon 24
14/03/2022 18:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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