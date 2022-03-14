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الرئيس ميقاتي: أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية متمنيا التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس واتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:47
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