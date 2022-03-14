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محمد بن سلمان: صندوق التنمية الوطني سيساهم في نمو الناتج غير النفطي إلى 605 مليار ريال (العربية)

Lebanon 24
14-03-2022 | 12:06
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