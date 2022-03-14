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"الجزيرة" نقلاً عن التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يحبط عملية تخريبية كانت تستهدف موقع فردو النووي جنوبي طهران

Lebanon 24
14-03-2022 | 13:39
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