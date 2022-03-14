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البنك الدولي: العقوبات على روسيا تضر الاقتصاد العالمي أكثر من الحرب في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
14-03-2022 | 14:25
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