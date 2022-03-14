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كيربي في مقابلة مع قناة سي إن إن: نفضل عدم إرسال طائرات أميركية لأوكرانيا لأن بوتن قد يرى ذلك خطوة تصعيدية

Lebanon 24
14-03-2022 | 21:00
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