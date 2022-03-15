أخبار عاجلة

وكالة إرنا: قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية الإيرانية (الحدث)

Lebanon 24
15-03-2022 | 02:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة الأوكرانية: ناشدنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع اقتراب القوات الروسية من المنشآت النووية
lebanon 24
15/03/2022 14:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بذل قصارى جهدها" لحماية منشآت أوكرانيا النووية
lebanon 24
15/03/2022 14:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: بوتين أكّد لماكرون موافقته على الحوار مع أوكرانيا ووكالة الطاقة الذرية لضمان سلامة المنشآت النووية
lebanon 24
15/03/2022 14:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم
lebanon 24
15/03/2022 14:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
08:01 | 2022-03-15
07:54 | 2022-03-15
07:52 | 2022-03-15
07:48 | 2022-03-15
07:44 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website