نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ"صوت لبنان": مخزون القمح يكفي لحوالى الشهر ولدينا بواخر في البحر نخشى مغادرتها الى أماكن أخرى في حال لم يسدّد مصرف لبنان ثمن البضاعة

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