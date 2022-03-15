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الرئيس فؤاد السنيورة يعقد مؤتمر صحافي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في بلس للحديث عن اخر التطورات المتصلة بالانتخابات النيابية والموقف منها

Lebanon 24
15-03-2022 | 05:24
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