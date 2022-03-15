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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي وزير الثقافة محمد وسام المرتضى

Lebanon 24
15-03-2022 | 05:55
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