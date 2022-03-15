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كنعان بعد لجنة المال: إقرار موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية وطلبت منها الملاحظات الخطية لمناقشتها في الجلسة المخصصة للبت بها

Lebanon 24
15-03-2022 | 06:09
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