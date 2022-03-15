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مسودة بيان القمة الأوروبية: خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين ستنفذ في أسرع وقت

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:27
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