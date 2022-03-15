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كندا تفرض عقوبات إضافية على 11 من المقربين للرئيس بوتين بسبب الحرب على أوكرانيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:45
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