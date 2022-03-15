أخبار عاجلة

المندوب الروسي في الأمم المتحدة: سنقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فرنسا ترفع مشروع قرار لمجلس الأمن يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
lebanon 24
15/03/2022 17:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا والمكسيك تقرران إحالة مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا للجمعية العامة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/03/2022 17:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفرنسية بمجلس الأمن: روسيا تحاول خداع العالم بأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/03/2022 17:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا لديها القدرة على نقل مواد خطرة إلى روسيا وأوروبا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/03/2022 17:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
11:46 | 2022-03-15
11:40 | 2022-03-15
11:34 | 2022-03-15
11:29 | 2022-03-15
11:19 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website