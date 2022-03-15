أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: استولينا على أسلحة أجنبية خلال معارك قرب كييف

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة
lebanon 24
15/03/2022 17:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث نقلا عن وزارة الدفاع الأوكرانية: تقدم بطيء جدا للقوات الروسية نحو كييف خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
15/03/2022 17:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: 68 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الماضي
lebanon 24
15/03/2022 17:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: 65 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير
lebanon 24
15/03/2022 17:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
11:46 | 2022-03-15
11:40 | 2022-03-15
11:34 | 2022-03-15
11:29 | 2022-03-15
11:19 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website