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وزارة الخارجية الروسية تُعلن إدراج وزيري خارجية ودفاع كندا على قائمة العقوبات الشخصية

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:53
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