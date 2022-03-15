أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: نص اتفاق العودة للاتفاق النووي الإيراني "في مرحلة اللمسات الأخيرة" (الشرق)

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودية: العودة للاتفاق النووي يجب أن تكون منطلقا لعلاج قلق دول المنطقة
lebanon 24
16/03/2022 02:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني العودة للاتفاق النووي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط؟
lebanon 24
16/03/2022 02:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت خلال المفاوضات النووية ولم نجد من واشنطن أي مبادرة جادة (الشرق)
lebanon 24
16/03/2022 02:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الأميركية: رفع العقوبات على إيران ليس مؤشراً إلى أننا بصدد التوصل إلى اتفاق على العودة للاتفاق النووي
lebanon 24
16/03/2022 02:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:46 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:44 | 2022-03-15
19:39 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website