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الخارجية القطرية: وزير الخارجية القطري بحث مع نظيره الأوكراني الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والجهود الدولية لحلها (الجزيرة)

Lebanon 24
15-03-2022 | 13:28
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