وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الأمن الغذائي: لدينا موافقة لشراء خمسين ألف طن من القمح من قبل الدولة اللبنانية، وهي في المراحل الأخيرة

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