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محتجون يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة في البوشرية أمام منزل أحد أصحاب المولّدات الكهربائية احتجاجاً على التقنين القاسي

Lebanon 24
15-03-2022 | 13:48
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