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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: ناقشت مع لافروف محادثات فيينا وتأكدت أن روسيا لا تزال مشاركة في الاتفاق النهائي (الشرق)
Lebanon 24
15-03-2022
|
14:01
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