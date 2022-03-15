أخبار عاجلة

عدد المرشحين للانتخابات النيابية تخطى ال١٠٠٠ مرشح منذ قليل

Lebanon 24
15-03-2022 | 15:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عدد المرشحين للانتخابات النيابية بلغ 117 حتى الساعة (أم تي في)
lebanon 24
16/03/2022 02:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية حتى الآن؟
lebanon 24
16/03/2022 02:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كارلا حداد مرشحة للانتخابات النيابية على لائحة "التيار"!؟
lebanon 24
16/03/2022 02:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالارقام... كم بلغ عدد المرشحات والمرشحين للانتخابات؟
lebanon 24
16/03/2022 02:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:46 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:44 | 2022-03-15
19:39 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website