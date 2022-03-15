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مولوي: كل محاولات تأجيل الانتخابات باءت بالفشل ونحن ملتزمون بالقانون والدستور

Lebanon 24
15-03-2022 | 18:25
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مولوي: كل محاولات تأجيل الانتخابات باءت بالفشل
lebanon 24
16/03/2022 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لا لتأجيل الانتخابات لشهرين او ثلاثة اشهر فقط، كما يدعون، انما بهدف الغائها من اساسها، وبالتالي ايصال كل الوطن نحو المجهول السياسي والدستوري والاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى المجهول الكياني.
lebanon 24
16/03/2022 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي اجتمع برئاسة شيخ العقل وحذر من محاولات تأجيل الانتخابات
lebanon 24
16/03/2022 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي بعد اجتماع مع الرئيس ميقاتي: نؤكد ان الميغاسنتر خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات
lebanon 24
16/03/2022 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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