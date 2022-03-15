أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين: من غير المتوقع أن يأمر بايدن بنشر قوات إضافية في أوروبا في الوقت الراهن

Lebanon 24
15-03-2022 | 19:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: من المتوقع أن يحظر بايدن دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأميركية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/03/2022 06:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: قوات أميركية في بولندا تستعد للتوجه إلى حدود أوكرانيا لمساعدة الفارين
lebanon 24
16/03/2022 06:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: بايدن سيعلن عن عقوبات ضد روسيا تسمح ببقاء نافذة متاحة للدبلوماسية (الجزيرة)
lebanon 24
16/03/2022 06:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سناتور أمريكي ينتقد قرار بايدن نشر قوات إضافية في أوروبا
lebanon 24
16/03/2022 06:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:46 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:45 | 2022-03-15
19:44 | 2022-03-15
19:39 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website