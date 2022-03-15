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بلينكن: نبحث ما إذا كانت هناك هجمات متعمدة على المدنيين وهناك تقارير موثوقة للغاية وأدلة على ذلك

Lebanon 24
15-03-2022 | 19:35
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