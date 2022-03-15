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الرئيس الأوكراني: كندا كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدات لنا وأدعوها للاستمرار في ذلك فعلا لا قولا

Lebanon 24
15-03-2022 | 19:46
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