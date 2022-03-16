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أخبار عاجلة
الولايات المتحدة تعلن اليوم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
Lebanon 24
16-03-2022
|
02:03
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