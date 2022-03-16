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وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ومستعدون لأي صيغ حوار بشأن ذلك

Lebanon 24
16-03-2022 | 02:26
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