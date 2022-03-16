لجنة المال اقرت موازنات وزارتي الخارجية والمغتربين والتنمية الإدارية وأحالت عدداً من البنود والملاحظات على الجلسة المخصصة للبت النهائي الأسبوع المقبل وتناقش حالياً موازنتي الصناعة والتربية (MTV)

Lebanon 24