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لجنة المال اقرت موازنات وزارتي الخارجية والمغتربين والتنمية الإدارية وأحالت عدداً من البنود والملاحظات على الجلسة المخصصة للبت النهائي الأسبوع المقبل وتناقش حالياً موازنتي الصناعة والتربية (MTV)

Lebanon 24
16-03-2022 | 04:46
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