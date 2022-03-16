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السّفير الروسي في لبنان لـ"لبنان24": الاتصالات اللبنانية – الروسية لم تنقطع ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم في ملفات مختلفة

Lebanon 24
16-03-2022 | 05:57
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