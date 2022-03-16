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بوتين: هدف الغرب ضرب اقتصادنا الوطني واستهداف مصالح الشعب الروسي وسنرد بالتأكيد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة علينا

Lebanon 24
16-03-2022 | 09:46
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