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مجلس الوزراء طالب وزير الطاقة بإعداد دفتر شروط في خلال شهرين من أجل مناقصة تتعلق بإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء (أل بي سي أي)

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:28
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