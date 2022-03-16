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وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الموافقة على خطة الكهرباء بعد تعديل بعض بنودها والشروط البيئية فيها

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:32
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