أخبار عاجلة

وزير الإعلام: ميقاتي أكد خلال جلسة الحكومة أن الوضع الغذائي جيد وليس هناك قلق على الأمن الغذائي

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ملف الأمن الغذائي سيحضر في جلسة الحكومة
lebanon 24
16/03/2022 22:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يطرح موضوع الأمن الغذائي.. ووزير الطاقة اعاد صياغة خطة الكهرباء
lebanon 24
16/03/2022 22:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي تناول موضوع الأمن الغذائي داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا ومقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية
lebanon 24
16/03/2022 22:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل: خلال مؤتمر غلاسكو كان هناك تأكيدٌ كويتي على دعم لبنان
lebanon 24
16/03/2022 22:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
16:42 | 2022-03-16
16:40 | 2022-03-16
16:26 | 2022-03-16
16:20 | 2022-03-16
16:08 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website