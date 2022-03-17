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إدارة الطوارىء في كييف: إجلاء 30 شخصا بعد قصف استهدف مبنى سكني من 16 طابقا

Lebanon 24
17-03-2022 | 01:08
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