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البطريرك الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي وزير الإعلام زياد المكاري في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:00
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