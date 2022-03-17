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نيويورك تايمز: إسرائيل استهدفت مصنعا للمسيرات في كرمانشاه بإيران في 12 شباط الماضي

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:21
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