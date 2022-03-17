لجنة المال والموازنة تنهي نقاش موازنات الاقتصاد والاتصالات والأشغال وتصدر توصيات وتحيل الثغرات بالاعتمادات الى جلسة ختامية في الأسبوع المقبل (أم تي في)

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