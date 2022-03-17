أخبار عاجلة

بوتين: سنواجه حملة العقوبات الغربية على روسيا

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين يصف الغرب بإمبراطورية الكذب بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2022 20:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا وبيلاروس تعملان على تخفيف تداعيات العقوبات الغربية
lebanon 24
17/03/2022 20:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن رئيس الوزراء الإيطالي: بوتين لا يريد السلام وينبغي تشديد العقوبات على روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2022 20:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: هدف الغرب ضرب اقتصادنا الوطني واستهداف مصالح الشعب الروسي وسنرد بالتأكيد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة علينا
lebanon 24
17/03/2022 20:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
14:54 | 2022-03-17
14:52 | 2022-03-17
14:37 | 2022-03-17
14:30 | 2022-03-17
14:25 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website