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وكالة الفضاء الأوروبية: تعليق مشروع "إكسو مارس" بسبب وقف التعاون مع روسيا

Lebanon 24
17-03-2022 | 09:43
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