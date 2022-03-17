أخبار عاجلة

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي

Lebanon 24
17-03-2022 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
lebanon 24
18/03/2022 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: سنقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا
lebanon 24
18/03/2022 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ميقاتي
lebanon 24
18/03/2022 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: ناقشت مع زيلينسكي الدعم الإنساني وأكدت تضامننا المستمر مع أوكرانيا وشعبها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/03/2022 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:50 | 2022-03-17
19:47 | 2022-03-17
19:44 | 2022-03-17
19:40 | 2022-03-17
19:31 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website