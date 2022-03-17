أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي يناقش مع رئيس وزراء اليابان الوضع في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
17-03-2022 | 14:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يناقش مع رئيس وزراء إسرائيل الأزمة في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
18/03/2022 02:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: جونسون سيدعو السعودية لإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا أثناء زيارته للرياض (الجزيرة)
lebanon 24
18/03/2022 02:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خاركيف بلا توقف (العربية)
lebanon 24
18/03/2022 02:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام بريطانية: رئيس الوزراء البريطاني قد يجري زيارة إلى السعودية لبحث استقرار أسواق النفط عقب أزمة أوكرانيا
lebanon 24
18/03/2022 02:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:50 | 2022-03-17
19:47 | 2022-03-17
19:44 | 2022-03-17
19:40 | 2022-03-17
19:31 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website