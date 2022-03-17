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زيلنسكي: الحكومة الألمانية تأخرت في دعم الشعب الأوكراني لكن المهم أنها تداركت ذلك

Lebanon 24
17-03-2022 | 18:44
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